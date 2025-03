Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten/Recklinghausen: Über 150.000 Menschen feierten friedlich den Rosenmontag

Recklinghausen (ots)

In Recklinghausen trafen sich etwa 90.000 feiernde Karnevalsfans zum Rosenmontagsumzug rund um die Wälle. In Bottrop waren 60.000 Karnevalisten unterwegs und damit deutlich mehr, als in den Vorjahren. In Dorsten feierten etwa 5.000 Menschen auf den Straßen.

"Insgesamt kam es während der Karnevalsfeierlichkeiten nur vereinzelt zu Zwischenfällen. Lediglich in zwei Fällen mussten Maßnahmen aufgrund von Verstößen gegen das Waffengesetz ergriffen werden. Es war schön zu sehen, dass zehntausende Menschen friedlich gemeinsam gefeiert haben", bilanziert Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Die Polizei hatte im Vorfeld verstärkte Maßnahmen angekündigt. Dazu zählten auch Personen- und Verkehrskontrollen.

In Bottrop, Dorsten und Recklinghausen sind insgesamt 248 Personen kontrolliert worden.

Dabei stellte die Polizei in Recklinghausen eine Anscheinswaffe fest. In einem weiteren Fall wurde ein Schlagring sichergestellt. Bei einem Karnevalisten in Recklinghausen stellte die Polizei eine nicht geringe Menge Cannabis sicher. In einem anderen Fall konnten Amphetamine aufgefunden werden.

In Bottrop musste ein Strafverfahren nach einer Körperverletzung eingeleitet werden. Außerdem ging ein Kind im Trubel kurzzeitig verloren. Die Polizei konnte das Kleinkind den Erziehungsberechtigten schnell wieder übergeben.

In Dorsten mussten keine Maßnahmen getroffen werden.

Insgesamt fiel auf, dass die meisten Besucher die Kontrollen der Polizei äußerst positiv aufgenommen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell