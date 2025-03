Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Exhibitionist belästigt Frau

Recklinghausen (ots)

Auf der Lessingstraße - im Bereich der dortigen Kirche - ist eine Frau von einem Mann belästigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 47-jährigen Frau aus Castrop-Rauxel gegen 22.10 Uhr am Samstagabend ein Mann entgegengekommen, der sich offenbar selbst befriedigte. Die Frau ging anfangs weiter, drehte sich dann aber nochmal um und stellte fest, dass der Mann ebenfalls stehengeblieben war, in ihre Richtung schaute und sich dabei weiter sexuell befriedigte. Die 47-Jährige kam am Montag zur Wache, um den Vorfall anzuzeigen. Beschreibung des mutmaßlichen Exhibitionisten: etwa 20 bis 21 Jahre alt, ca. 1,78m groß, schlank, dunkle Haare, Kopfbedeckung (beschrieben als "Gebetsmütze"). Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall selbst oder einem Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

