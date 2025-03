Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Frauen rauben Handtasche aus Rollator

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Frauen, die am Montagmittag einer 92-Jährigen aus Herten die Handtasche gestohlen haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen saßen die beiden Frauen zunächst neben der Seniorin auf einer Bank an der Ewaldstraße. Die 92-Jährige hatte zuvor Geld abgehoben. Gegen 12.30 Uhr standen die Frauen auf und griffen nach der Handtasche, die sich im Rollator der Hertenerin befand. Die Seniorin versuchte noch, die Tasche selbst festzuhalten, was aber nicht lange gelang. Die beiden Frauen liefen anschließend - mit der Beute - davon. Auffällig war, dass beiden Frauen einen Kinderwagen dabei hatten. Ansonsten wurden sie wie folgt beschrieben: Anfang 30 (Jahre alt), kräftige Statur. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 12.30 Uhr ebenfalls auf der Ewaldstraße (Nähe Brinkertgasse) unterwegs waren und Angaben zu dem Raub machen können. Gesucht werden auch Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können. Die Polizei ist unter Tel. 0800/2361 111 erreichbar.

