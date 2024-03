POL-HRO: Brand in einem Wildtiergehege

Ludwigslust (ots) - Am 23.03.2024 ereignete sich gegen 16:20 Uhr auf der B191 in Karstädt ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache kam der alleinbeteiligte Pkw in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwerverletzt mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Schwerin verbracht. Das Fahrzeug, ein VW T-Roc, erlitt einen Totalschaden und ...

mehr