POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Klüsserath

Kell am See (ots) - Am 15.09.2024 ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Ortslage Kell am See ein Verkehrsunfall. Bei dem Unfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem PKW kam eine Person ums Leben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier PI Hermeskeil Telefon: ...

