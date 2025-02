Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 30-jähriger Pkw-Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

Velpke (ots)

Velpke, Oebisfelder Straße

20.02.2025, 11.09 Uhr

Am Donnerstagvormittag kam es durch einen 30 Jahre alten Pkw-Fahrer aus dem Bördekreis in Velpke zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen und zu einem Unfall. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der Fahrer hatte Drogen konsumiert und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Einer Streifenbesatzung der Polizeistation Velpke befand sich am Donnerstagmorgen in Wahrstedt an der Einmündung Kirchstraße Ecke Stendaler Straße, als Ihnen der Fahrer eines VW Passats aus dem Börde-Kreis auffiel, der in Richtung Velpke fuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle. Sie folgten dem Fahrzeugführer und forderten den Fahrer über das Top des Streifenwagens mit zusätzlich eingeschaltetem Blaulicht zum Anhalten auf. Als der Passat-Fahrer dies bemerkte, hielt er nicht an, sondern beschleunigte seinen Pkw und fuhr mit erkennbar überhöhter Geschwindigkeit in die Ortschaft Velpke. Dort setzte er seine Fahrt durch mehrere Wohngebiete mit zum Teil sehr engen Straßen und unübersichtlichen Kurven fort. Während des Durchquerens der Wohngebiete fuhr der 30-Jährige weiter mit hoher Geschwindigkeit, "driftete" teilweise durch die Kurven und zeigte sich offensichtlich völlig rücksichtslos. Im genannten Wohngebiet waren mehrere Spaziergänger auf den Fußwegen unterwegs, die erheblich erschraken und mitunter zur Seite springen mussten.

Die Beamten fuhren mit größtmöglichem Abstand hinter dem Flüchtenden her. In der Bahnhofstraße verlangsamte der 30-Jährige seine Geschwindigkeit und erweckte den Eindruck, anhalten zu wollen. Als der Passat anhielt und sich der Streifenwagen neben ihn setzte, beschleunigte der Fahrer plötzlich wieder und touchierte den links neben ihm stehenden Funkstreifenwagen. Der Passat-Fahrer legte den Rückwärtsgang ein und versuchte zu wenden, wobei er erneut mit dem Streifenwagen kollidierte. Der 30-Jährige flüchtete mit seinem ebenfalls beschädigten Fahrzeug weiter in Richtung Meinkot und kam am Ortsausgang Velpke alleine von der Fahrbahn ab und auf einem Acker zum Stillstand.

Bei der der Kontrolle des 30-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem gab er an, Drogen konsumiert zu haben und deshalb vor der Polizei geflohen zu sein. In dem Pkw wurde ein kleiner Beutel mit Betäubungsmitteln gefunden. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet, welche im Klinikum Wolfsburg entnommen wurde. An dem Passat entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Der Streifenwagen wurde erheblich beschädigt.

Gegen den 30-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Das durch das Fahrverhalten des 22-Jährigen keine anderen Verkehrsteilnehmer verletzt wurden ist vermutlich nur dem puren Zufall und einer Menge Glück zu verdanken.

Die Ermittler suchen nun andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Fußgänger, die in den Straße Wiesenweg, Alte Siedlung, Zum Kieferngrund, Birkenweg und Meinkoter Straße, Oebisfelder Straße, Mittelweg und Bahnhofstraße unterwegs waren, als Zeugen.

Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05364/947220 bei der Polizeistation Velpke zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell