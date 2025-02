POL-WOB: Bankmitarbeiter verhindert Geldübergabe nach Schockanruf - Polizei gibt Verhaltenshinweise

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Detmerode, Leuschnerstraße 19.02.2025, 15.00 Uhr Unbekannte Täter gaben sich am Mittwochmittag gegenüber einem älteren Ehepaar in der Leuschnerstraße in Wolfsburg als Handwerker aus und bestahlen diese. Am Mittwochnachmittag klingelte es an der Wohnungstür des Ehepaares in dem Mehrfamilienhaus in Detmerode. Die Seniorin öffnete die ...

mehr