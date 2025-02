Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker - Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Leuschnerstraße

19.02.2025, 15.00 Uhr

Unbekannte Täter gaben sich am Mittwochmittag gegenüber einem älteren Ehepaar in der Leuschnerstraße in Wolfsburg als Handwerker aus und bestahlen diese.

Am Mittwochnachmittag klingelte es an der Wohnungstür des Ehepaares in dem Mehrfamilienhaus in Detmerode.

Die Seniorin öffnete die Tür. Davor standen zwei Männer, die angaben, das Wasser in der Wohnung kontrollieren zu müssen. Die ältere Dame ließ die beiden herein und ging mit einem Mann in die Küche, während ihr Ehemann mit dem zweiten Mann ins Badezimmer ging. Die Unbekannten forderten das Ehepaar auf, Wasser laufen zu lassen.

Als es erneut an der Tür klingelte verabschiedete sich das Duo und verließ das Haus in unbekannte Richtung. Erst als die Unbekannten weg waren, entdeckte die Ehefrau, dass offensichtlich eine weitere Person die Wohnung betreten hatte und das Wasser lassen nur als Ablenkung diente. Im Schlafzimmer stand ein Fenster offen und auf dem Fußboden lag eine leere Schmuckschatulle.

Beide Täter hatten ein südländisches Aussehen, dunkle, kurze Haare und einen Bart. Ein Täter war etwa 1,70 Meter groß, schlank und etwa 40 Jahre alte. Der zweite Täter war etwa 1,75 Meter groß, korpulent und zwischen 30 und 35 Jahre alt.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben könne oder bei denen ebenfalls geklingelt wurde, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell