Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieversberg, Behringstraße

17.02.2025, 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Montag in ein Einfamilienhaus in der Behringstraße im Wolfsburger Stadtteil Klieversberg ein.

Der Hauseigentümer hatte am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr sein Haus verlassen. Als er am späten Abend zurückkehrte, bemerkte er, dass unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in sein Haus eingedrungen waren. In dem Einfamilienhaus wurden die Räume nach sich lohnendem Diebesgut durchsucht. Ob die Täter etwas entwendet haben steht derzeit noch nicht fest.

Im Anschluss flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell