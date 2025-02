Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ausbildung zu Busbegleitern - Zertfikate überreicht

Wolfsburg (ots)

Auch in diesem Jahr durften wieder Freiwillige des 8. Jahrgangs der Wolfsburger Oberschule und des Albert-Schweitzer-Gymnasiums an der Ausbildung zum Schulbusbegleiter in Kooperation mit der Polizei Wolfsburg und der WVG teilnehmen.

An insgesamt 4 Tagen lernten die Schülerinnen und Schüler in Konfliktsituationen einzugreifen und Zivilcourage zu zeigen. Zunächst standen Gruppenregeln, Gesprächstechniken und Gewaltdefinitionen auf dem Programm. An den folgenden Tagen wurde in Rollenspielen im Bus die erlernte Theorie praktisch umgesetzt. Die Schülerinnen und Schüler hatten sichtlich eine Menge Spaß und trainierten ihre Fertigkeiten.

Am letzten Tag wurden - nach einem erfolgreich absolvierten Test - im feierlichen Rahmen die Zertifikate überreicht.

Dirk Rodenstein (Fahrdienstleiter WVG), Dirk Dudda (Direktorstellvertreter Wolfsburg OS), Knut Hirschfeld (Busfahrer im Anleiterteam), Jens Oertelt, Bassem Al Khalaf, Hawal Süleyman, Ehlén Hänel, Lyn Wolf, Celine Porsch, Lara Schannor, Sirosh Abdallah, Celin-Marie Lebold, Ketevani Devadze, Nina van der Wall, Dr.Thomas Lohmann (Schulleiter Albert-Schweitzer-Gymnasium)

