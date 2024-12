Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Schwerer Verkehrsunfall in Marten mit 3 Verletzten

Dortmund

Am Samstag gegen 11:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in die Heyden-Rynsch-Strasse in den Ortsteil Marten alarmiert. Ein PKW hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve gedreht und ist in die Leitplanke hinein gefahren. Dabei wurde der PKW so stark deformiert, dass sowohl der 21-jährige Fahrer als auch die 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt in ihrem BMW eingeklemmt wurden. Zum Zeitpunkt des Unfalls schob ein 61-jähriger Fußgänger sein Fahrrad auf dem Gehweg und wurde durch das Fahrzeug erfasst und ebenfalls schwer verletzt. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte erkundeten die Lage und begaben sich umgehend an die medizinische Versorgung der Patienten, sowie an die technische Rettung mit schwerem hydrulischem Gerät. Die drei schwer verletzten beteiligten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst und Notärzte versorgt. Hierzu wurden auch zwei Rettungshubschrauber alarmiert. Durch den Transport der beiden Hubschrauber konnten zwei der schwer Verletzten in auswärtige Fachkliniken geflogen werden werden, der weitere Verletzte bodengebunden mit einem Rettungswagen in ein Dortmunder Krankenhaus. An dem BMW entstand durch den Unfall ein Totalschaden

Wie es zu dem Ereignis kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt. Durch die aufwändigen Rettungs- und Bergearbeiten war die Heyden-Rynsch-Strasse für mehrere Stunden gesperrt, was unter anderem auch den Stadtbahnverkehr von und nach Marten einschränkte.

An dem Einsatz waren rund 50 Einsatzkräfte aus Brandschutz und Rettungsdienst beteiligt.

