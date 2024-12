Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 13.12.2024 - Mann stürzt von Brücke in Marten

Dortmund (ots)

Am Freitagabend (13.12.) kam es an der Brücke Steinhammerstraße / Overhoffstraße zu einem schweren Unfall. Passanten beobachteten einen Mann, der sich offensichtlich schlafend auf dem Betonvorsprung der Brücke befand. Als sie ihn ansprachen, um ihn aus dem Gefahrenbereich zu helfen, stürzte der Mann aus einer Höhe von circa 8 Metern auf den zweigleisigen Streckenabschnitt der Deutschen Bahn. Umgehend wählten die Passanten den Notruf und zogen den Mann geistesgegenwärtig vom Gleis in den Grenzbereich vom Gleisbett. Die eintreffenden Rettungskräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr stabilisierten und immobilisierten den Patienten direkt am Gleisbett. Hierfür wurde der Zugverkehr im betroffenen Streckenabschnitt eingestellt, die Stromversorgung durch den zuständigen Notfallmanager der Deutschen Bahn abgestellt sowie die Oberleitungen geerdet. Der Transportweg zum Rettungswagen über den unbefestigten Abstieg von der Brücke zum Gleisbett erschien bei Dunkelheit für alle Beteiligten zu gefährlich, so dass man sich für eine Rettung mittels Seiltechnik über das Brückengeländer entschied. Hierzu wurde die Spezialeinheit Höhenrettung zur Einsatzstelle nachgefordert, die dann mit Spezialausrüstung ein Seilsystem über die Drehleiter aufbaute. Hierüber konnte der verletzte Patient dann in Begleitung eines angeseilten Höhenretters wieder sicher auf die Straße gehoben und anschließend direkt dem Rettungsdienstpersonal übergeben werden. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Patient in die Unfallklinik gefahren.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell