POL-RE: Recklinghausen: Mann von Zug erfasst - Identität noch nicht abschließend geklärt

In der Nacht von Dienstag (22:00 Uhr) auf Mittwoch (08:30 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter ein hochwertiges Auto. Der schwarze Porsche Carrera 911 mit REcklinghäuser Kennzeichen stand zuvor vor einem Wohnhaus "Am Hagen". Zeugenhinweise zu dem Auto-Diebstahl werden unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegengenommen.

