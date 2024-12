POL-OG: Achern, A5 - Kollision mehrerer Fahrzeuge

Rastatt (ots) - Zu einem Brand in einem Wohnhaus wurden am Mittwoch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei gerufen. Gegen 15:20 Uhr wurde die starke Rauchentwicklung, ausgehend vom Keller des Gebäudes in der Ottersdorfer Straße, gemeldet. Allen Bewohnern gelang es, selbst das Gebäude zu verlassen. Während sich ein Bewohner leichte Brandverletzungen an der Hand zuzog, mussten vier weitere vorsorglich in umliegende Kliniken gebracht werden, ...

