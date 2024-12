Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kellerbrand

Rastatt (ots)

Zu einem Brand in einem Wohnhaus wurden am Mittwoch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei gerufen. Gegen 15:20 Uhr wurde die starke Rauchentwicklung, ausgehend vom Keller des Gebäudes in der Ottersdorfer Straße, gemeldet. Allen Bewohnern gelang es, selbst das Gebäude zu verlassen. Während sich ein Bewohner leichte Brandverletzungen an der Hand zuzog, mussten vier weitere vorsorglich in umliegende Kliniken gebracht werden, nachdem sie Rauchgase eingeatmet hatten. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu einer strafbaren Handlung vor. In dem betroffenen Kellerraum deuteten die Umstände vielmehr auf einen technischen Defekt an einem Elektrogerät hin. Durch den örtlich auf den Keller begrenzten Brand entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

