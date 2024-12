POL-OG: Kappelrodeck - Verkehrsunfall

Haslach (ots) - Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt, der anschließenden Flucht vor der Polizei und einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Haslach, befindet sich nun ein 42-jähriger Tatverdächtiger in Haft. Gegen 13:30 Uhr soll der Mann in einem Supermarkt in der Straße "Im Spießacker" Rasierklingen entwendet haben und nach Passieren der Kasse von ...

