Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatzkräfte der Stadt Mönchengladbach unterstützen bei Evakuierungsmaßnahmen in Köln Merheim

Bild-Infos

Download

Köln-Merheim, 11.10.2024, 05:30-15:00 Uhr (ots)

Wegen des Fundes einer Weltkriegsbombe mussten in Köln-Merheim mehrere Krankenhäuser evakuiert werden. Dabei unterstützten Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Deutschen Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfall-Hilfe, des Malteser Hilfsdienstes, der Einheit Information und Kommunikation der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengaldbach im Rahmen der überörtlichen Hilfe. Die Transportkomponente verlegte Patienten aus einer Klinik in Merheim in eine Klinik außerhalb des Evakuierungsradius. Im Einsatz waren 9 Einsatzfahrzeuge mit insgesamt 20 Einsatzkräften.

Einsatzleiter/in: Brandamtsrat Mario Valles-Fernandez, Brandoberinspektorin Karin Mrosek

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell