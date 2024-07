BPOLI L: Reisende belästigt und Zugpersonal bedroht

Leipzig (ots) - Für einen polizeibekannten 31-jährigen Polen endete gestern Abend seine Diebestour im Leipziger Hauptbahnhof mit der erneuten Festnahme durch die Leipziger Bundespolizei. Der Mann wurde in den letzten Wochen mehrfach bei Diebstählen im Leipziger Hauptbahnhof erwischt. Gestern er entwendete in einem Geschäft in den Promenaden Leipzig Hauptbahnhof ...

mehr