Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: PKW prallt gegen Zaunanlage

Mönchengladbach-Hardter Wald, 07.10.2024, 11:21 Uhr, Kreuzung Ungermannsweg/Hardter Landstraße (ots)

Heute Vormittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Hardter Landstraße mit dem Ungermannsweg ein Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 11 Uhr ist der Leitstelle der Feuerwehr ein Unfall mit einem PKW gemeldet worden. Ein Fahrzeug ist gegen eine Zaunanlage gefahren. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten vor Ort ein beschädigtes Fahrzeug vorfinden. Die Fahrerin des Fahrzeugs hatte dies bereits selbstständig verlassen. Sie wurde vor Ort notfallmedizinisch durch den Notarzt und weitere Kräfte erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt. Die Einsatzkräfte klemmten die Batterie am Fahrzeug ab und sicherten die Unfallstelle ab. Die Polizei nahm die Untersuchungen zur Ursache des Unfalls auf.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Notarzt und der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

