Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Diebstahl, Verfolgungsfahrt und Unfall: Tatverdächtiger gefasst

Haslach (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt, der anschließenden Flucht vor der Polizei und einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Haslach, befindet sich nun ein 42-jähriger Tatverdächtiger in Haft. Gegen 13:30 Uhr soll der Mann in einem Supermarkt in der Straße "Im Spießacker" Rasierklingen entwendet haben und nach Passieren der Kasse von dortigen Mitarbeitern auf den Vorfall angesprochen worden sein. In der Folge flüchtete der 42-Jährige in einem BMW. Im Rahmen der Fahndung der zwischenzeitlich alarmierten Polizei konnte eine Streife des Polizeireviers Haslach das Auto um 13:37 Uhr auf der B 33 feststellen und die Verfolgung aufnehmen. Im Bereich des Bollenbacher Kreuz überholte der BMW-Lenker einen Opel Corsa linksseitig über die dortige Sperrfläche, als der Opel der Vorfahrtsstraße nach links folgte. Hierdurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. In der Folge überfuhr der BMW eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem in entgegenkommender Fahrtrichtung, verkehrsbedingt stehenden Ford frontal. Der anschließende Versuch, zu Fuß zu flüchten, konnte durch die Fahndungsstreife unterbunden und der Mann vorläufig festgenommen werden. Alle drei Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. Wie sich herausstellte, war der 42-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und nutze den BMW offenbar unbefugt. Weil sich Verdachtsmomente auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde eine Blutprobe erhoben. Der BMW und darin befindliches offenbares Diebesgut wurden sichergestellt. Beamte des Polizeireviers Haslach und des Verkehrsdienstes Offenburg haben nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Betäubungsmitteleinfluss und verbotenem Kraftfahrzeugrennen gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Tatverdächtige am Mittwoch einer Haftrichterin vorgeführt. Diese folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 27.000 Euro.

