Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unter Drogeneinfluss mit geklautem E-Scooter unterwegs

Achern (ots)

Gleich wegen mehreren Verstößen muss sich ein 38-Jähriger, der mit einem geklauten E-Scooter am Dienstagvormittag in der Berliner Straße unterwegs war, nun verantworten. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll der mutmaßliche Täter dabei beobachtet worden sein, wie er gegen 10:50 Uhr einen E-Scooter in der Eisenbahnstraße entwendete. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung konnte der Beschuldigte in der Berliner Straße/ Einfahrt zur Morezstraße angetroffen und festgenommen werden. Im weiteren Verlauf bemerkten die Ordnungshüter ein auffälliges Verhalten, welches auf eventuellen Drogenkonsum hinzudeuten schien. Ein durchgeführter Drogentest erhärteten die ersten Verdachtsmomente der Beamten und schlug unter anderem positiv auf Heroin und Methadon an. Die Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. Der mutmaßliche Dieb sieht nun einer Reihe von Anzeigen entgegen.

/em

