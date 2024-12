Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Die Polizei hat nach einem Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 08:15 Uhr Zutritt in die dortigen Kellerräume. Der bislang Unbekannte soll in Abwesenheit der Eigentümer die Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet und ein Herrenrad, eine Bohrmaschine sowie einen Schlagbohrer entwendete haben. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu melden.

