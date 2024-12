POL-OG: Ortenberg, L99 - Gegen Vorwegweiser gekracht und geflüchtet, Hinweise erbeten

Haslach (ots) - Am vergangenen Montagmittag verunfallte ein 57-jähriger Mitsubishi-Fahrer alleinbeteiligt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 57-Jährige die K5357 von Haslach kommend in Richtung Fischerbach, als er auf der Fahrbahn zu weit nach rechts fuhr. Beim Gegenlenken soll der Mitsubishi-Lenker die Kontrolle verloren haben, woraufhin sich das Auto überschlagen haben soll und in der linken Schutzplanke zum ...

mehr