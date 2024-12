Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Misslungenes Gegenlenken

Haslach (ots)

Am vergangenen Montagmittag verunfallte ein 57-jähriger Mitsubishi-Fahrer alleinbeteiligt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 57-Jährige die K5357 von Haslach kommend in Richtung Fischerbach, als er auf der Fahrbahn zu weit nach rechts fuhr. Beim Gegenlenken soll der Mitsubishi-Lenker die Kontrolle verloren haben, woraufhin sich das Auto überschlagen haben soll und in der linken Schutzplanke zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Der Sachverhalt wurden von den Beamten des Polizeireviers Haslach aufgenommen.

