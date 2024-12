Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unfall mit Radfahrerin, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Am Dienstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich Erlenstraße/Economatstraße zum Sturz eines Fahrradfahrers, bei dem er sich leicht verletzte. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Radfahrer auf der Erlenstraße unterwegs und wollte nach links in die Economatstraße abbiegen, als ein Kleinbus-Lenker zum Überholvorgang ansetzte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, woraufhin der Radfahrer leichtverletzt in eine nahegelegene Klinik gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden. /em

