POL-OG: Offenburg - Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Neuweier/Karlsruhe (ots) - Fünf Jugendliche beziehungsweise junge Männer im Alter zwischen 16 und 29 Jahren stehen im Verdacht, einen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (5./6. Dezember 2024) in Karlsruhe entwendeten BMW, am späten Samstagabend auf einem Feldweg in Neuweier (Verlängerung Finkengarten) unbefugt genutzt zu haben. Von einer Streife ...

mehr