POL-OG: Baden-Baden, Neuweier/Karlsruhe - Vorläufige Festnahmen nach Autodiebstahl

Fünf Jugendliche beziehungsweise junge Männer im Alter zwischen 16 und 29 Jahren stehen im Verdacht, einen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (5./6. Dezember 2024) in Karlsruhe entwendeten BMW, am späten Samstagabend auf einem Feldweg in Neuweier (Verlängerung Finkengraben) unbefugt genutzt zu haben. Von einer Streife der Polizeihundeführerstaffel Rheinmünster sollte der Wagen gegen 23:45 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden. Bereits beim Annähern des Streifenwagens sprangen drei Personen aus dem Auto und flüchteten über dortige Felder. Den Beamten der Hundestaffel gelang es allerdings, einen 18-Jährigen vorläufig festzunehmen. Bei einer Überprüfung der am BMW angebrachten Kennzeichen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug tags zuvor in Karlsruhe als gestohlen gemeldet wurde. Bei der Fahndung nach den Flüchtenden unter Einbindung weiterer Polizeistreifen, konnten später in Steinbach zwei weitere Verdächtige im Alter von 17 und 22 Jahren angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei dem älteren wurde ein Fahrzeugschlüssel des entwendeten BMW sichergestellt. Die Umstände, wie der 22-Jährige an den Schlüssel gelangte, sind noch zu klären. Als Fahrer des BMW dürfte der 17-Jährige in Betracht kommen. Gegen ihn wird nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Inwieweit zwei namentlich bekannte 16- und 29-Jährige mit dem Vorfall in Verbindung stehen, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

