POL-OG: Offenburg - Kriminalpolizei überprüft die Hintergründe

Rastatt (ots) - Rastatt - Brand eines Carports Am Montagabend, 18:55 Uhr, meldet eine Anwohnerin über Notruf den Brand eines Carports in Rastatt, Ritterstraße. Glücklicherweise standen keine Pkw in dem Carport, lediglich ein E-Scooter. Der Carport brannte nieder, die Feuerwehr Rastatt löschte den Brand ab. Wohnhäuser in der Umgebung wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandursache und Schadenshöhe können ...

