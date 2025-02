POL-WOB: Taschendiebstähle - Polizei gibt Präventionstipps

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Poststraße 22.02.2025, 12.11 Uhr Am Samstagmittag kam es durch einen 53 Jahre alten Helmstedter in der Poststraße zu einem Tätlichen Angriff auf zwei Polizeibeamte. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzten, um den Angriff abzuwehren. Die Polizeibeamten waren am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall in die Poststraße gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, bemerkten sie am Rande des ...

