Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnmobil gerät aus unbekannter Ursache in Brand

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stichlingstraße

21.02.2025, 16.10 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Freitagnachmittag ein Wohnmobil in einer Garage in der Stichlingstraße im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde in Brand. Die Garage wurde ebenfalls beschädigt. Nach derzeitigem Stand gab es keine verletzten Personen. Die Schadenshöhe steht zur Zeit noch nicht fest.

Am Freitagnachmittag wurde der Feuerwehr mitgeteilt, dass es in einer Garage in der Sticlingstraße ein Wohnmobil brennen würde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Eigentümer des Fahrzeugs den Brand entdeckt, ein selbständiger Löschversuch führte nicht zum Erfolg. Die Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen.

Aus welchen Grund das Wohnmobil brannte ist derzeit nicht bekannt. Die Berufsfeuerwehr und die freiwilligen Feuerwehren Vorsfelde, Stadtmitte und Möse waren mit insgesamt 62 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Garage und das Wohnmobil in Vollbrand. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung wurden die umliegenden Anwohner gebeten, die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Für die Dauer des Einsatzes war die Stichlingstraße gesperrt.

Die Garage konnte durch die ermittelnden Polizeibeamten noch nicht betreten werden und wurde beschlagnahmt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell