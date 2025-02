POL-WOB: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stichlingstraße 21.02.2025, 16.10 Uhr Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Freitagnachmittag ein Wohnmobil in einer Garage in der Stichlingstraße im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde in Brand. Die Garage wurde ebenfalls beschädigt. Nach derzeitigem Stand gab es keine verletzten Personen. Die Schadenshöhe steht zur Zeit noch nicht fest. Am Freitagnachmittag wurde der Feuerwehr mitgeteilt, ...

