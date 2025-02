POL-OH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Vogelsberg (ots) - Alsfeld. Am Samstag (22.02.), zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr, ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz in der Löbergasse in Alsfeld eine Verkehrsunfallflucht. Hier wurde auf bisher nicht bekannte Weise ein roter Hyundai an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache ...

