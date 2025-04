Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unfall am Dienstagmorgen - Frau wird leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 06:55 Uhr zu einem Unfall in der Rheinstraße in Süchteln.

Ein 43-Jähriger aus Krefeld fuhr in der Rheinstraße in Richtung Sittarder Straße. Als er einen geparkten Pkw umfahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 19-Jährigen aus Viersen, die mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Durch den Unfall wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Die Rheinstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt./jk (329)

