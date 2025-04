Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Brand beschädigt Fassade - wer hat etwas gesehen?

Brüggen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist die Fassade eines Firmengebäudes im Gewerbegebiet Weihersfeld in Brüggen durch Feuer beschädigt worden.

Ein Zeuge bemerkte den Schaden am Montag gegen 9 Uhr. Als die letzte Mitarbeiterin am Freitag gegen 15 Uhr das Firmengelände verlassen hatte, war die Wand noch unversehrt gewesen. Die Beschädigung rührt eindeutig von Feuer her.

Die Polizei ermittelt und fragt nun, wer im Laufe des Wochenendes - vom 28. Bis 30. März - im Gewerbegebiet Weihersfeld verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Bitte teilen Sie diese unter der Rufnummer 02162/377-0 der Polizei mit. /hei (326)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell