Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung während Bewohner schläft - Polizei sucht Zeugen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend brach eine unbekannte Einbrecherin oder ein unbekannter Einbrecher in eine Wohnung in Schwetzingen ein, während der Bewohner schlief.

Der Einbrecher oder die Einbrecherin hatte sich offenbar zuvor auf noch unklare Art und Weise Zutritt zum Treppenhaus des Mehrfamilien-Anwesens in der Erfurter Straße verschafft und anschließend die Tür zur Wohnung eines 61-jährigen Bewohners aufgehebelt. Dieser hatte sich zwar am frühen Nachmittag zum Schlafen gelegt, wurde gegen 18 Uhr jedoch durch die Geräusche an seiner Wohnungstür aus dem Schlaf gerissen. Er konnte im Flur den Schein einer Taschenlampe erkennen. Beim Einschalten des Lichts bemerkte er eine ihm unbekannte Person im Flur, die eiligst die Wohnung verließ und das Weite suchte. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, konnte der Geschädigte nicht erkennen, nur, dass die Person eine weiße Bommelmütze trug, fiel ihm auf.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter oder zur Täterin geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell