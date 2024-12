POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Teilsperrung nach Unfall - Pressemitteilung Nr. 3

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aktuell kommt es aufgrund eines Brandes im Miramar in der Waidallee 100 in Weinheim zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Details zu Brandursache und Schadensausmaß sind momentan noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Matthias ...

mehr