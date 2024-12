POL-MA: Mannheim: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg (ots) - Am Wochenende gelang es bislang unbekannten Tätern in mehrere Wohnanwesen einzubrechen und Beute im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen. Einer bislang unbekannten Täterschaft gelang am Samstag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr über eine Balkontür der Zutritt in eine Wohnung der Werderstraße. Ersten Ermittlungen zufolge wurden mehrere Räume, ...

