FW Hannover: Rauchentwicklung im Musikzentrum geht glimpflich aus

Hannover (ots) - Die Feuerwehr Hannover musste am späten Freitagabend in den Stadtteil Misburg ausrücken. In der Anderter Straße war in einer Dachgeschosswohnung ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner hatte gegen kurz vor 23:00 Uhr das Feuer im Dachbereich bemerkt und umgehend die Feuerwehr gerufen. Er brachte seine Familie in Sicherheit und warnte auch alle anderen Personen im Gebäude. Bei Eintreffen der ersten ...

mehr