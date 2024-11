Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Marbach, K 5734

Schwarzwald Baar Kreis) Zu schnell auf glatten Straßen unterwegs - Zeugenaufruf (21.11.2024)

Marbach - K 5734 (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr ist ein bislang unbekannter Autofahrer wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und Glätte in den Gegenverkehr gekommen und hat dabei einen Unfall verursacht. In einem Ford war eine 32-Jährige von Marbach in Richtung Bad Dürrheim unterwegs. Im Auto befanden sich ihre zwei Kinder im Alter von drei und sechs. Einem entgegenkommenden Wagen konnte sie nicht mehr ausweichen, als dieser auf ihre Fahrspur kam. Durch den seitlichen Zusammenstoß entstand ein Schachschaden am Ford im Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Aus diesem Grund erbittet das Polizeirevier Villingen Hinweise zum Flüchtigen unter der Telefonnummer 07721 / 6010.

