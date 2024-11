Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Körperverletzung in der Harzerstraße (19.11.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Harzerstraße ist es am Dienstag, gegen 19:30 Uhr zu einer Körperverletzung gekommen, bei der sich mindestens eine Person verletzt hat. Mehrere bislang unbekannte Personen griffen einen 17-Jährigen und zwei 18-Jährige an. Der Grund der Auseinandersetzung ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Täter zu Fuß in ein Gebäude. Selbst nach einer Durchsuchung konnte die Personengruppe nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen (07720 / 85000) zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell