POL-KN: (Tuttlingen) - Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugin gesucht (20.11.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf dem Parkplatz des DM-Marktes in der Rudolf-Diesel-Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein weißer Opel Corsa und ein weißer Hyundai Tucson, stießen beim gleichzeitigen Rückwärtsausparken zusammen. Während die 38-jährige Hyundaifahrerin vor Ort blieb, entfernte sich die 86-jährige Opelfahrerin vom Unfallort. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, am Hyundai beläuft sich der Schaden auf rund 1.000 Euro

Eine bislang unbekannte Zeugin notierte das Kennzeichen des Opel und teilte es der 38-Jährigen mit.

Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin, die das Kennzeichen notiert hat, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461-9410 zu melden. Auch weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

