Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte greifen 38-Jährigen auf dem Berchenspielplatz an - Polizei sucht Zeugen (21.11.2024)

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend auf dem Berchenspielplatz in der Leipziger Straße einen Mann angegriffen und verletzt. Gegen kurz nach 22 Uhr lief ein 38-Jähriger über den Berchenspielplatz in Richtung Wollmatinger Bahnhof. Dabei nahm er zunächst zwei sich lautstark unterhaltende Männer wahr, schenkte diesen jedoch keine Beachtung und ging weiter. Kurz darauf griff ihn einer der Unbekannten unvermittelt mit einem Faustschlag an. Nachdem der 38-Jährige daraufhin zu Boden ging schlugen und traten die Männer gemeinsam auf ihn ein und verletzten ihn dabei nicht unerheblich an Kopf und Oberkörper. Nachdem die Angreifer schließlich von ihm abließen, flüchteten sie in Richtung Bahnhof. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Schläger nicht mehr angetroffen werden.

Zu den beiden Unbekannten - die sich in slawischer Sprache unterhalten haben - liegt folgende Beschreibung vor:

Täter 1: etwa 25-30 Jahre alt, ungefähr 190 Zentimeter groß, kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit großer roter Aufschrift auf der Brust und einer schwarzen Wollmütze.

Täter 2: etwa 25-30 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, normale Statur. Dunkle Kleidung und dunkle Mütze.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, denen die Männer aufgefallen sind oder die sonst Hinweise auf ihre Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 94299-3 beim Polizeiposten KN-Wollmatingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell