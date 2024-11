Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald Baar Kreis) Achtlos auf die Straße gelaufen (21.11.2024)

Vöhrenbach (ots)

Auf der Schützenstraße ist am Donnerstag ein 12-Jähriger bei einem Unfall verletzt worden, als er achtlos auf die Straße gelaufen ist. Gegen 7 Uhr lief der Schüler auf die Straße, als ein 60-jähriger VW Fahrer gerade in Fahrtrichtung Eisenbach unterwegs war. Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen, als er den Jungen auf der Straße erkannte und stieß mit ihm zusammen. Mit der Motorhaube erfasste er den Schulranzen, wodurch der 12-Jährige zu Boden stürzte. Dadurch verletzte er sich. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

