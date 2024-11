Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Misburg

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover musste am späten Freitagabend in den Stadtteil Misburg ausrücken. In der Anderter Straße war in einer Dachgeschosswohnung ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner hatte gegen kurz vor 23:00 Uhr das Feuer im Dachbereich bemerkt und umgehend die Feuerwehr gerufen. Er brachte seine Familie in Sicherheit und warnte auch alle anderen Personen im Gebäude.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich der Brand bereits durch das Dach gefressen und drohte auf weitere Wohnungen überzugreifen. Löschkräfte drangen sofort mit Atemschutz in das Gebäude ein und begannen mit der Brandbekämpfung. Parallel setzte die Feuerwehr von außen eine Drehleiter und eine Teleskopmastbühne ein, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Maßnahmen zeigten schnell Erfolg, so dass der Brand auf die Dachgeschosswohnung begrenzt werden konnte. Die Bewohner*innen des Hauses, darunter zwei Familien mit Kindern, wurden aufgrund der winterlichen Temperaturen durch Rettungskräfte in einem warmen Feuerwehrbus betreut. Das Gebäude gilt derzeit aufgrund der Brand- und Rauchschäden als nicht bewohnbar. Während eine Familie bei Bekannten unterkam, vermittelte die Feuerwehr für die zweite Familie zunächst eine Notunterkunft der Stadtverwaltung.

Die Anderter Straße musste für die Dauer der Löschmaßnahmen voll gesperrt werden. Zu Brandursache und Schadenhöhe ermittelt die Kriminalpolizei. Insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Ortsfeuerwehr Misburg, Rettungswagen, Notarzt und mehreren Sonderfahrzeugen bis 02:00 Uhr im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell