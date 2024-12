Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannte brechen in Wohnanwesen ein - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Wochenende gelang es bislang unbekannten Tätern in mehrere Wohnanwesen einzubrechen und Beute im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen.

Einer bislang unbekannten Täterschaft gelang am Samstag zwischen 15 Uhr und 20 Uhr über eine Balkontür der Zutritt in eine Wohnung der Werderstraße. Ersten Ermittlungen zufolge wurden mehrere Räume, Schubladen und Schränke nach Diebesgut durchsucht und schließlich Schmuck sowie elektronische Geräte im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet.

Weiterhin verschafften sich Unbekannte am Sonntag im Zeitraum von 18 Uhr bis 22 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Mehrparteienhaus im Lindenweg. Um in das Innere zu gelangen wurde neben der Hauseingangstür auch die Wohnungstür aufgehebelt. Anschließend suchten sie in den Räumen nach Wertgegenständen. Letztlich wurde die bislang unbekannte Täterschaft fündig. Sie nahmen das aufgefundene Bargeld sowie Schmuck und einen Tresor an sich und verließen das Wohnhaus in unbekannte Richtung. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden ist derzeit noch unklar. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Teil der Ermittlungen die von den Spezialistinnen und Spezialisten für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden. Zeugen die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell