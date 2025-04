Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Unfall zwischen Pkw und Lkw - Zwei Personen leicht verletzt

Tönisvorst (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Unfall in der St. Töniser Straße. Eine 72-jährige Frau aus Kerken fuhr in der Straße Unterweiden und wollte links in die St.-Töniser-Straße einbiegen. Dabei missachtete sie den vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Mann aus Viersen, der mit einem Lkw in Richtung Kempen auf der St.-Töniser-Straße fuhr. Durch den Unfall wurden sowohl die Frau als auch der Mann leicht verletzt. Die St. Töniser Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. /jk (328)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell