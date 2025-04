Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Mann fällt in Sekundenschlaf und verursacht einen Unfall

Grefrath (ots)

Am Montag, 31. März, ereignete sich um 10:50 Uhr ein Alleinunfall auf der B509 in Grefrath. Ein 74-jähriger Mann aus Grefrath fuhr mit seinem Auto in Richtung Grefrath. Laut eigenen Angaben fiel der Fahrer in einen Sekundenschlaf zwischen Oedt und Grefrath. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Die Polizei weist darauf hin, dass Sekundenschlaf eine ernste Gefahr im Straßenverkehr darstellt. Gestehen Sie sich vor Fahrtantritt ein, ob Sie in der Lage sind, ein Fahrzeug sicher zu führen. Wer sich müde oder unkonzentriert fühlt, sollte auf keinen Fall weiterfahren, sondern an einem sicheren Ort eine Pause machen. Das Ignorieren von Müdigkeit gefährdet nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch die anderer Verkehrsteilnehmenden. /jk (327)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell