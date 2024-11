Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Leichlingen (ots)

Am Mittwoch (20.11.) wurde die Polizei zu einem Einfamilienhaus in der Straße Oberbüscherhof gerufen, nachdem dort gegen 08:30 Uhr ein Einbruch festgestellt worden war.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt, indem sie die Rollläden hochschoben und ein Fenster aufbrachen. Im Inneren durchwühlten sie auf der Suche nach Wertgegenständen in mehreren Räumlichkeiten Schränke und Schubladen. Während der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zur möglichen Tatbeute gemacht werden. Als das Haus zuletzt am Montag (18.11.) gegen 11:00 Uhr betreten wurde, war noch alles in Ordnung.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Das Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach bittet nun um Zeugenhinweise, welche unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen werden. (th)

