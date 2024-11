Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 4-jähriges Kind bei Verkehrsunfall in Bensberg schwer verletzt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (20.11.) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Wipperfürther Straße Ecke Kadettenstraße. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten wurde bereits ein 4-jähriges Mädchen aus Bergisch Gladbach medizinisch versorgt.

Nach Angaben eines 63-jährigen Mercedes-Fahrers aus Bergisch Gladbach befuhr dieser gegen 18:00 Uhr die Wipperfürther Straße in Fahrtrichtung Moitzfeld. An einer dortigen Ampel beabsichtigte er nach links in die Kadettenstraße abzubiegen. Hierzu wartete er zunächst auf Grünlicht und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich. Zeitgleich überquerte nach bisherigem Kenntnisstand das 4-jährige Kind in Begleitung eines Elternteils als Fußgänger die Wipperfürther Straße ebenfalls bei Grünlicht. Der Pkw-Fahrer kollidierte beim Abbiegevorgang mit dem Kind, sodass es auf die Fahrbahn fiel.

Das Mädchen wurde wenig später mit schweren, allerdings nicht lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer sowie das Elternteil des Kindes blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und musste die Einfahrt in die Kadettenstraße während der Unfallaufnahme kurzzeitig sperren. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell