POL-EU: E-Scooter lag als gestohlen ein

Euskirchen (ots) - Die Kreispolizeibehörde Euskirchen bietet am Dienstag, 16. Juli 2024 von 15.30 bis 18.30 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße 21 in 53879 Euskirchen eine kostenlose Verwiegeaktion an. Die Aktion ist für Besitzer von Wohnmobilen, Wohnwagen, SUV, Van, Pkw und Anhänger. Der Verkehrsdienst und die Verkehrsunfallprävention informieren zusätzlich über Ladelücken, Ladungssicherung, Überladung, Bremswege, ...

